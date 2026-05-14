Débranche Conférence par Vanessa Lalo Cité administrative Montluçon
Débranche Conférence par Vanessa Lalo Cité administrative Montluçon jeudi 21 mai 2026.
Montluçon
Débranche Conférence par Vanessa Lalo
Cité administrative 1, rue des Conches Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:00:00
fin : 2026-05-21 16:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Conférence Le numérique en famille mieux comprendre pour mieux accompagner menée par Vanessa Lalo, psychologue spécialiste des pratiques numériques.
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Cité administrative 1, rue des Conches Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 53 service.enfance.jeunesse@mairie-montlucon.fr
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English :
Conference Le numérique en famille mieux comprendre pour mieux accompagner led by Vanessa Lalo, psychologist specializing in digital practices.
L’événement Débranche Conférence par Vanessa Lalo Montluçon a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme
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