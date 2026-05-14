Débranche Conférence par Vanessa Lalo Cité administrative Montluçon

Montluçon

Débranche Conférence par Vanessa Lalo

Cité administrative 1, rue des Conches Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-05-21 16:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Conférence Le numérique en famille mieux comprendre pour mieux accompagner menée par Vanessa Lalo, psychologue spécialiste des pratiques numériques.

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Cité administrative 1, rue des Conches Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 53 service.enfance.jeunesse@mairie-montlucon.fr

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English :

Conference Le numérique en famille mieux comprendre pour mieux accompagner led by Vanessa Lalo, psychologist specializing in digital practices.

L’événement Débranche Conférence par Vanessa Lalo Montluçon a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme