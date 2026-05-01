CA Brive live experience (L’en but Corrèze) Brive-la-Gaillarde
CA Brive live experience (L’en but Corrèze) Brive-la-Gaillarde dimanche 24 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
CA Brive live experience (L’en but Corrèze)
116 Avenue du 11 novembre Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 18:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Spectacle Musique
Dimanche 24 Mai 2026 18h30
L’en-But Corrèze accueille SYNAPSON, le duo iconique de la French Touch. Une soirée de musique live avec La vies est une fête et Lovely Brive Festival.
Tarif normal Accès au show en fosse
Tarif VIP Accès à la zone VIP avec cocktail bistronomique proposé par le Restaurant Rooftop .
116 Avenue du 11 novembre Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : CA Brive live experience (L’en but Corrèze)
L’événement CA Brive live experience (L’en but Corrèze) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme
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