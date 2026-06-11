ÇA JAZZ ! Tourcoing

Tourcoing

ÇA JAZZ !

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-09-02 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17

Ça Jazz !

Expositions croisées 40 Bulles de Jazz Didier Péron Hervé Escario et Louh-Ann Alexandrenne

maison Folie hospice d’Havré Tourcoing

Inauguration 19 juin 2026 à partir de 18h30 Présence musicale du Département Jazz du CRD de Tourcoing

Exposition visible du 20 juin au 19 décembre 2026

Temps fort autour de la fête de la musique, dimanche 21 juin 2026 performance live avec Louh-Ann Alexandrenne.

La maison Folie hospice d’Havré invite le public à une immersion dans différents univers artistiques autour du Jazz photographes, auteurs, illustrateurs et musiciens se rencontrent au sein de la maison Folie pour exprimer toute la richesse de ce courant musical.

Dans le cadre des festivités anniversaire du Tourcoing Jazz Festival, la maison Folie hospice d’Havré, partenaire incontournable du festival, propose un regard croisé de cet univers

40 bulles de Jazz est une exposition portée par la galerie JML ARTS et ouvre la visite au sein de l’hospice d’Havré. Ce projet, initié à l’occasion du 40ème anniversaire du festival Jazz à Vienne en 2021, a permis la rencontre entre 40 auteurs de renoms et 40 illustratrices et illustrateurs actuels avec comme point de départ, le Jazz.

Nous prolongeons ces rencontres en croisant les regards des artistes associés au Tourcoing Jazz Festival, Hervé Escario et Didier Péron, photographes et Louh-Ann Alexandrenne, illustratrice.

Chacun proposera une immersion dans les 40 années passées au sein du Tourcoing Jazz Festival, rendant hommage à tous ces artistes passés à Tourcoing.

La maison Folie a souhaité également rendre un hommage particulier à toutes ces Grandes Dames du Jazz qui ont été si longtemps sous-représentées dans les programmations musicales. Elles occuperont une place particulière au sein de l’exposition.

Durant leur visite de l’exposition, le public sera plongé dans une atmosphère musicale jazzy grâce à une bande sonore créée en partenariat avec le département musique de la médiathèque Malraux et pourra découvrir les trois concerts dessinés coproduit pour les éditions 2018, 2019 et 2020 par Jazz à Vienne et le Festival International de la bande dessinée d’Angoulême.

Cette exposition s’inscrit en complément d’autres temps forts organisés par la Ville de Tourcoing anniversaire du Tourcoing Jazz Festival, dans les médiathèques, au Théâtre Municipal Raymond Devos et au Conservatoire de Musique

Partenaires et artistes associés

• JML Arts, commissaire de l’exposition 40 bulles de jazz

• Tourcoing Jazz Festival

• Didier Péron et Hervé Escario, photographes officiels du TJF

• Louh-Ann Alexandrenne, illustratrice associée au TJF

Informations pratiques

Ouverture du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h.

Accès gratuit

Ça Jazz !

Expositions croisées 40 Bulles de Jazz Didier Péron Hervé Escario et Louh-Ann Alexandrenne

maison Folie hospice d’Havré Tourcoing

Inauguration 19 juin 2026 à partir de 18h30 Présence musicale du Département Jazz du CRD de Tourcoing

Exposition visible du 20 juin au 19 décembre 2026

Temps fort autour de la fête de la musique, dimanche 21 juin 2026 performance live avec Louh-Ann Alexandrenne.

La maison Folie hospice d’Havré invite le public à une immersion dans différents univers artistiques autour du Jazz photographes, auteurs, illustrateurs et musiciens se rencontrent au sein de la maison Folie pour exprimer toute la richesse de ce courant musical.

Dans le cadre des festivités anniversaire du Tourcoing Jazz Festival, la maison Folie hospice d’Havré, partenaire incontournable du festival, propose un regard croisé de cet univers

40 bulles de Jazz est une exposition portée par la galerie JML ARTS et ouvre la visite au sein de l’hospice d’Havré. Ce projet, initié à l’occasion du 40ème anniversaire du festival Jazz à Vienne en 2021, a permis la rencontre entre 40 auteurs de renoms et 40 illustratrices et illustrateurs actuels avec comme point de départ, le Jazz.

Nous prolongeons ces rencontres en croisant les regards des artistes associés au Tourcoing Jazz Festival, Hervé Escario et Didier Péron, photographes et Louh-Ann Alexandrenne, illustratrice.

Chacun proposera une immersion dans les 40 années passées au sein du Tourcoing Jazz Festival, rendant hommage à tous ces artistes passés à Tourcoing.

La maison Folie a souhaité également rendre un hommage particulier à toutes ces Grandes Dames du Jazz qui ont été si longtemps sous-représentées dans les programmations musicales. Elles occuperont une place particulière au sein de l’exposition.

Durant leur visite de l’exposition, le public sera plongé dans une atmosphère musicale jazzy grâce à une bande sonore créée en partenariat avec le département musique de la médiathèque Malraux et pourra découvrir les trois concerts dessinés coproduit pour les éditions 2018, 2019 et 2020 par Jazz à Vienne et le Festival International de la bande dessinée d’Angoulême.

Cette exposition s’inscrit en complément d’autres temps forts organisés par la Ville de Tourcoing anniversaire du Tourcoing Jazz Festival, dans les médiathèques, au Théâtre Municipal Raymond Devos et au Conservatoire de Musique

Partenaires et artistes associés

• JML Arts, commissaire de l’exposition 40 bulles de jazz

• Tourcoing Jazz Festival

• Didier Péron et Hervé Escario, photographes officiels du TJF

• Louh-Ann Alexandrenne, illustratrice associée au TJF

Informations pratiques

Ouverture du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h.

Accès gratuit .

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ça Jazz!

40 Bulles de Jazz cross-exhibitions Didier Péron ? Hervé Escario and Louh-Ann Alexandrenne

maison Folie hospice d?Havré ? Tourcoing

Inauguration June 19, 2026 from 6:30 pm ? Musical presence of the Jazz Department of the CRD de Tourcoing

Exhibition on view from June 20 to December 19, 2026

Highlight of the fête de la musique, Sunday June 21, 2026: live performance by Louh-Ann Alexandrenne.

La maison Folie hospice d?Havré invites the public to immerse themselves in the world of jazz art: photographers, authors, illustrators and musicians come together at la maison Folie to express the richness of this musical movement.

As part of the anniversary festivities of the Tourcoing Jazz Festival, maison Folie hospice d?Havré, a key partner of the festival, offers a cross-section of this universe:

40 Bubbles of Jazz is an exhibition organized by the JML ARTS gallery, and opens the visit to the hospice d?Havré. This project, initiated to mark the 40th anniversary of the Jazz à Vienne festival in 2021, brought together 40 renowned authors and 40 contemporary illustrators, with jazz as the starting point.

We extend these encounters by crossing the views of artists associated with the Tourcoing Jazz Festival, Hervé Escario and Didier Péron, photographers, and Louh-Ann Alexandrenne, illustrator.

Each will offer an immersion into the 40 years of the Tourcoing Jazz Festival, paying tribute to all the artists who have passed through Tourcoing.

Maison Folie also wanted to pay special tribute to all those Grandes Dames du Jazz who have been under-represented in musical programming for so long. They will occupy a special place in the exhibition.

During their visit to the exhibition, the public will be immersed in a jazzy musical atmosphere thanks to a soundtrack created in partnership with the music department of the Malraux multimedia library, and will be able to discover the three drawn concerts co-produced for the 2018, 2019 and 2020 editions by Jazz à Vienne and the Angoulême International Comics Festival.

This exhibition complements other highlights organized by the City of Tourcoing on the anniversary of the Tourcoing Jazz Festival, in media libraries, at the Théâtre Municipal Raymond Devos and at the Conservatoire de Musique

Partners and associated artists

? JML Arts, curator of the 40 bubbles of jazz exhibition

? Tourcoing Jazz Festival

? Didier Péron and Hervé Escario, official TJF photographers

? Louh-Ann Alexandrenne, illustrator associated with the TJF

Practical information:

Open Wednesday to Sunday, 1:30 pm to 6 pm.

Free admission

L’événement ÇA JAZZ ! Tourcoing a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme