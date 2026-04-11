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Ca marche, ça danse Domitys Orthez

Ca marche, ça danse Domitys Orthez

Ca marche, ça danse Domitys Orthez lundi 13 avril 2026.

Lieu : Domitys

Adresse : 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Tarif :

Orthez

Ca marche, ça danse

Domitys 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13

Date(s) :
2026-04-13

15h Spectacle Club de danse de Monein
16h Pause gourmande
16h30 Réflexologie plantaire par Françoise Peings   .

Domitys 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 

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English : Ca marche, ça danse

L’événement Ca marche, ça danse Orthez a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Béarn

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