Ca marche, ça danse Domitys Orthez
Ca marche, ça danse Domitys Orthez lundi 13 avril 2026.
Orthez
Ca marche, ça danse
Domitys 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
15h Spectacle Club de danse de Monein
16h Pause gourmande
16h30 Réflexologie plantaire par Françoise Peings .
Domitys 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00
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English : Ca marche, ça danse
L’événement Ca marche, ça danse Orthez a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Béarn
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