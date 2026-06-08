Toulouse

ÇA MIJOTE !

QUARTIER BORDEROUGE, IZARDS, TROIS COCUS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-11

Explorer, cuisiner, partager !

Venez à la rencontre des acteurs locaux, découvrez l’alimentation sous un nouvel angle, participez à la fabrication de pâtes, plongez dans l’histoire des potagers.

Toute une programmation est disponible sur le site du museum. .

QUARTIER BORDEROUGE, IZARDS, TROIS COCUS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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Explore, cook, share!

L’événement ÇA MIJOTE ! Toulouse a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE