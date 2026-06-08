ÇA MIJOTE ! Toulouse
ÇA MIJOTE ! Toulouse jeudi 11 juin 2026.
Toulouse
ÇA MIJOTE !
QUARTIER BORDEROUGE, IZARDS, TROIS COCUS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-11
Explorer, cuisiner, partager !
Venez à la rencontre des acteurs locaux, découvrez l’alimentation sous un nouvel angle, participez à la fabrication de pâtes, plongez dans l’histoire des potagers.
Toute une programmation est disponible sur le site du museum. .
QUARTIER BORDEROUGE, IZARDS, TROIS COCUS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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L’événement ÇA MIJOTE ! Toulouse a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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