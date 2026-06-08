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ÇA MIJOTE ! Toulouse

ÇA MIJOTE ! Toulouse jeudi 11 juin 2026.

Adresse : QUARTIER BORDEROUGE, IZARDS, TROIS COCUS

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Toulouse

ÇA MIJOTE !

QUARTIER BORDEROUGE, IZARDS, TROIS COCUS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-11

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Venez à la rencontre des acteurs locaux, découvrez l’alimentation sous un nouvel angle, participez à la fabrication de pâtes, plongez dans l’histoire des potagers.

Toute une programmation est disponible sur le site du museum.   .

QUARTIER BORDEROUGE, IZARDS, TROIS COCUS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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L’événement ÇA MIJOTE ! Toulouse a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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