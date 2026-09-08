Ça s’visite ? N°1, Maison Marbeuf, Rennes
mercredi 23 septembre 2026 · Maison Marbeuf · Rennes
Informations pratiques
Ça s’visite ? N°1 Mercredi 23 septembre, 14h30 Maison Marbeuf Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:30:00+02:00
Des visites dans différents lieux de Rennes… qui ne se visitent pas habituellement !
Premier rendez-vous de l’année : Maison Marbeuf : un lieu associatif niché dans une ancienne maison familiale à Rennes
Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf, 35000 RENNES Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « stecy.cormier@mqlt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299544512 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mqlt.fr »}]
Des visites dans différents lieux de Rennes… qui ne se visitent pas habituellement !
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