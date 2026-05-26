Ca touche, ça touche pas spectacle de malo lafleur Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Ca touche, ça touche pas spectacle de malo lafleur

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:30:00

fin : 2026-09-09 21:40:00

Date(s) :

2026-09-09

Poésie On est qui on est à cause de ce qu’on vit, On vit ce qu’on vit à cause de qui on est, Mais qui de l’oeuf ou la poule est arrivé le premier ?

Ce spectacle de stand up poétique explore les différences entre l’intime et l’extime, entre la personne que l’on est réellement et l’image qu’on se construit. Pendant une heure, ces masques, ces couches qui nous éloignent les un.e.s des autres, s’estompent peu à peu grâce à ce que nous avons de plus précieux les émotions primaires. Alors on rit, alors on s’émeut, alors on joue, alors on danse. Après Boutures, son spectacle sur le rêve, Malo Lafleur s’attaque au réel. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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L’événement Ca touche, ça touche pas spectacle de malo lafleur Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne