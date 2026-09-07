Ça va foirer – Réverbère, Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE, Ruisseauville

Informations pratiques

Ça va foirer – Réverbère Samedi 12 septembre, 18h00 Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:50:00+02:00

Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:50:00+02:00

Après plus de 1000 représentations de son premier spectacle « Riez sans modération », créé dans et pour la rue, Réverbère est certain d’une chose : qu’une prouesse soit réussie ou non n’a aucune importance, ce qui compte est de la tenter, et toujours avec humour !

Il revient donc avec de nouvelles prouesses : toutes impossibles, inutiles voire douloureuses (pour lui !). Il ne recule devant rien pour le simple plaisir du partage avec le public. Assis sur un fauteuil improbable, et maniant le fouet avec adresse et malice, il développera ses théories sur l’échec et le ridicule avant de les prouver par le geste.

Le public en redemande ? Qu’à cela ne tienne, il a de la ressource, des idées stupides à volonté, et une volonté de fer pour passer à l’acte…

Le ridicule ne tue pas, et il fait rire, alors profitons-en !

Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE D154 Ruisseauville Ruisseauville 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://apetitspas.net/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Equipe.A.Petits.PAS/?locale=fr_FR »}]

Solo burlesque pour la rue Pas-de-Calais

DR