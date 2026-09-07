AGENDA · Ruisseauville
Randonnée avec les ânes, Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE, Ruisseauville
dimanche 13 septembre 2026 · Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE · Ruisseauville
Informations pratiques
Randonnée avec les ânes Dimanche 13 septembre, 11h00 Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00
Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE D154 Ruisseauville Ruisseauville 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://apetitspas.net/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Equipe.A.Petits.PAS/?locale=fr_FR »}]
Pour fêter les 30 ans d’A Petits PAS Pas-de-Calais
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