Randonnée avec les ânes, Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE, Ruisseauville

dimanche 13 septembre 2026 · Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE · Ruisseauville

Informations pratiques

Randonnée avec les ânes Dimanche 13 septembre, 11h00 Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00

Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE D154 Ruisseauville Ruisseauville 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://apetitspas.net/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Equipe.A.Petits.PAS/?locale=fr_FR »}]

Pour fêter les 30 ans d’A Petits PAS Pas-de-Calais