Epiphytes – Cie des Chaussons Rouges, Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE, Ruisseauville

Informations pratiques

Epiphytes – Cie des Chaussons Rouges Samedi 12 septembre, 21h00 Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T21:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:45:00+02:00

Fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:45:00+02:00

Épiphytes est un spectacle de cirque destiné à l’espace public, interprété par quatre danseuses-acrobates sur une structure métallique à grande hauteur.

La sobriété est en ligne de fond mais une part belle est donnée à la connivence, à l’imprévisibilité, à la malice et au rythme. Épiphytes se veut un orchestre de corps en mouvements, un spectacle chorégraphique, vivant et émouvant.

L’univers s’inspire de la forêt : une forêt composite, vibrante peuplée de plantes grimpantes, d’humus, de champignons et de roseaux, chacun investissant ou cohabitant avec l’arbre, à son rythme et avec sa force, sa dynamique, son énergie.

Épiphytes présente une forêt, vivante et rêvée à la fois, intemporelle, mystérieuse et aux milles facettes: lieu de rencontres et de communications multi-sensorielles, espace d’égarement et de peur, terrain de jeu et d’expression de liberté. La transgression des codes et la métamorphose sont à l’honneur. Sommes-nous dans un bois ou dans une forêt intérieure?

La recherche corporelle des artistes s’inspire en particulier des épiphytes, des plantes qui ne touchent pas le sol et qui grimpent sur d’autres plantes ou d’autres supports sans épuiser les ressources de leurs hôtes. C’est une invitation pour les interprètes à coloniser la structure, la végétaliser par le mouvement et l’amener à la faire bouger.

Ne touchant pas la terre, les épiphytes se nourrissent en absorbant l’humidité de l’air. Ils poussent principalement dans les “cloud forests”, des forêts tropicales qui baignent dans la brume fréquente, thème et élément scénographique qui est repris dans le spectacle: un nuage d’humidité surgit en dessous de la structure, l’enveloppe, s’échappe entre les acrobates, se faufile entre le public. Variable selon la météo et la topographie du site d’implantation, le nuage est à chaque fois une surprise à laquelle les artistes et le public sont confrontés.Le nuage indomptable devient personnage à part entière de l’instant présent.

Partant du présupposé que pour explorer le monde, la raison n’est pas suffisante, mais qu’il faut aussi d’autres facultés émotionnelles et sensorielles, les artistes d’Épiphytes s’y essayent.

Éco-lieu d’A Petits PAS dans le Jardin de JADE D154 Ruisseauville Ruisseauville 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://apetitspas.net/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Equipe.A.Petits.PAS/?locale=fr_FR »}]

cirque acrobatique et de danse Pas-de-Calais

Antoine Fontaine