Caamaño&Ameixeiras + Gregailh + Plouz&Foen feat. RTZ Kolektiboa – Le Printemps des Nefs Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 20:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Langues et cultures régionales Une soirée autour des langues régionales, en partenariat avec la branche nantaise de la Redadeg, l’incontournable course à pied qui vise à promouvoir la langue bretonne. Cette soirée participe aux festivités qui marquent l’arrivée de la course. La programmation privilégie de jeunes artistes participant au renouveau des musiques et cultures dites traditionnelles. Au programme, quatre groupes, trois langues : Caamaño&Ameixeiras + Gregailh + Plouz&Foen feat. RTZ Kolektiboa Gregailh – Concert : Musique expérimentale bretonne Caamaño&Ameixeiras – Concert folk de Galice : Le duo Caamaño & Ameixeiras, composé de Sabela Caamaño (accordéon chromatique) et Antía Ameixeiras (violon et voix), s’inspire de la tradition pour créer un langage propre et unique puisant dans les racines entrelacées des traditions musicales galiciennes, basques, balkaniques et celtiques. Plouz&Foen feat. RTZ Kolektiboa – Concert de rap breton et basque : Fer de lance de la nouvelle scène brittophone, Plouz&Foen est un duo de rap a l’énergie débordante. Du hip hop des 90’s jusqu’aux mouvances actuelles, ils tracent leur propre sillon, proposant des compositions maison au son puissant. Des productions éclectiques au service de paroles tantôt festives, tantôt acerbes. Ils invitent leurs camarades basques RTZ Kolektiboa : un collectif de rap moderne dont les chansons abordent des thèmes divers et engagés (sociaux, politiques, etc.). Composé de trois rappeurs, le groupe propose des sons écrits en basque. Samedi 16 mai 2026 – Concerts à partir de 20h30 (ouverture des portes à 20h) Dans le cadre du Printemps des Nefs

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

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