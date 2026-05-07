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Cabamix d’impro Café associatif des Gallets Rennes

Cabamix d’impro Café associatif des Gallets Rennes

Cabamix d’impro Café associatif des Gallets Rennes mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Café associatif des Gallets

Adresse : 26 Avenue Donzelot

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Cabamix d’impro Café associatif des Gallets Rennes Mercredi 13 mai, 21h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, au chapeau.

Soirée Cabamix animé par les Caucus’Tadors, les BIZH et Les poussins masqués.

Les Caucus’tadors et les BIZH recevront une troupe d’impro belge, les Poussins masqués ! Une belle occasion pour se mixer ensemble pour un spectacle d’impro bien dynamique !
Participation libre et consciente.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-13T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-13T22:30:00.000+02:00

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 https://www.cafedesgallets.fr/

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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