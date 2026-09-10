AGENDA · Toulouse
Cabane à histoires, Médiathèque Rangueil, Toulouse
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse
Informations pratiques
Cabane à histoires 14 octobre – 9 décembre, certains mercredis Médiathèque Rangueil Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00
Fin : 2026-12-09T10:30:00+01:00 – 2026-12-09T11:00:00+01:00
- Mercredi 14 octobre – 10h30
- Mercredi 18 novembre – 10h30
- Mercredi 9 décembre – 10h30
30 minutes
Des lectures, nichés au creux de la cabane à histoires.
Inscriptions au 05 61 22 24 50
Médiathèque Rangueil
Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]
Lecture pour les 0-3 ans
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