Laruns

Cabanes ouvertes Cabane de Magnabaigt (Bious Artigues)

Bious-Artigues Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Venez rencontrer les bergers et découvrir leur quotidien en estive.

Au programme découverte de la traite (pour les plus matinaux !), de la fabrication du fromage, du troupeau, de la faune et la flore des montagnes et bien sûr, dégustation et vente de fromage (brebis et chèvre) accompagné de vin de Jurançon.

Accès marche 1h15. GPS 42.864845, -0.427310

Le midi prévoir son pique-nique. Réservation 06 80 53 07 48 .

Bious-Artigues Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 07 48

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English : Cabanes ouvertes Cabane de Magnabaigt (Bious Artigues)

L’événement Cabanes ouvertes Cabane de Magnabaigt (Bious Artigues) Laruns a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées