Cabaret alsacien la revue humoristique des Alsa & Co Truchtersheim samedi 26 septembre 2026.

Truchtersheim

Cabaret alsacien la revue humoristique des Alsa & Co

20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

L’Association des Amis de la Maison du Kochersberg présente son cabaret-théâtre en alsacien la revue humoristique des Alsa & Co à découvrir à l’Espace Terminus de Truchtersheim.

Les Amis de la Maison du Kochersberg présente la revue humoristique des Alsa & Co. Une enfilade de sketchs, rires garantis pour ce cabaret-théâtre en alsacien !

Ouverture des portes à 19h, buvette et restauration sur place.

Billetterie en ligne via Hello Asso ou achat à l’Office de Tourisme du Beau Jardin. Placement libre, billet non échangeable et non remboursable. .

20A rue de la Gare Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 91 contact@maisondukochersberg.fr

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English :

The Association of Friends of the Maison du Kochersberg presents its cabaret-theater show in Alsatian, La revue humoristique des Alsa & Co, which can be seen at the Espace Terminus in Truchtersheim.

L’événement Cabaret alsacien la revue humoristique des Alsa & Co Truchtersheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg