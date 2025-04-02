Cabaret alsacien la revue humoristique des Alsa & Co Truchtersheim
Cabaret alsacien la revue humoristique des Alsa & Co Truchtersheim samedi 26 septembre 2026.
Truchtersheim
Cabaret alsacien la revue humoristique des Alsa & Co
20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
L’Association des Amis de la Maison du Kochersberg présente son cabaret-théâtre en alsacien la revue humoristique des Alsa & Co à découvrir à l’Espace Terminus de Truchtersheim.
Les Amis de la Maison du Kochersberg présente la revue humoristique des Alsa & Co. Une enfilade de sketchs, rires garantis pour ce cabaret-théâtre en alsacien !
Ouverture des portes à 19h, buvette et restauration sur place.
Billetterie en ligne via Hello Asso ou achat à l’Office de Tourisme du Beau Jardin. Placement libre, billet non échangeable et non remboursable. .
20A rue de la Gare Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 91 contact@maisondukochersberg.fr
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English :
The Association of Friends of the Maison du Kochersberg presents its cabaret-theater show in Alsatian, La revue humoristique des Alsa & Co, which can be seen at the Espace Terminus in Truchtersheim.
L’événement Cabaret alsacien la revue humoristique des Alsa & Co Truchtersheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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