Cabaret Cirque Burlesque Dirty Money, Bright Lights Place Jules Ferry Le Havre

Le Havre

Cabaret Cirque Burlesque Dirty Money, Bright Lights

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:45:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Prêts pour une soirée de folie ? Le Cabaret Bright Lights Circus arrive au Havre !

​Envie de paillettes, de rires et de grand spectacle ? Le 4 juillet 2026, on vous donne rendez-vous au Pasino du Havre pour une soirée complètement unique !

À l’occasion des 20 ans du Pasino, Angelo Muratelli et Thomas Tellini vous ont concocté un show qui va vous en mettre plein les yeux.

Un vrai grand orchestre en direct. ​Pas de bande sonore ici ! Tout au long de la soirée, un orchestre live de 10 musiciens va mettre le feu à la scène. Menés par le chef d’orchestre Angelo Muratelli, ils vont rythmer le spectacle avec une énergie incroyable.

​Cirque, humour et glamour le combo parfait !

​Pendant 2 heures, les numéros vont s’enchaîner sans vous laisser le temps de souffler

– ​Des acrobaties impressionnantes Venez frissonner devant l’agilité et l’équilibre dingue des artistes de rola bola.

​- Du charme et du second degré Nos danseuses vous réservent des numéros d’effeuillage ultra-glamour, chic et pleins d’humour.

​- L’esprit cabaret Des costumes magnifiques, des lumières magiques et une ambiance super festive.

​En résumé c’est le mélange parfait entre l’audace du burlesque, la magie du cirque et la convivialité du cabaret. Un show haut en couleur, sans prise de tête, juste pour le plaisir de faire la fête ensemble !

Réservation obligatoire .

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00

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English : Cabaret Cirque Burlesque Dirty Money, Bright Lights

L’événement Cabaret Cirque Burlesque Dirty Money, Bright Lights Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie