Cabaret Contes et chansons poilantes, Auditorium de la Halle au blé, La Porte du Der

Informations pratiques

Cabaret Contes et chansons poilantes Jeudi 5 novembre, 20h00 Auditorium de la Halle au blé Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:00:00+01:00

Didier Jacquier vous invite à piocher au hasard parmi un répertoire de plus de 30 contes et racontars, vous savez, ces histoires vraies qui ont l’air imaginaires (à moins que ça ne soit l’inverse !) S’accompagnant de musique, il habite les personnages de ses histoires avec humour, malice et poésie. Il n’hésitera pas à faire le grand écart suivi d’un double salto arrière pour sauter du coq à l’âne et interpréter avec son ukulélé quelques chansons courtes rigolotes (modeste hommage à Raymond Devos, l’inventeur du genre!)

Des histoires truculentes, burlesques, tendres ou philosophiques : quoi de mieux que le plus vieux média du Monde pour croquer avec gourmandise la nature humaine ?

Auditorium de la Halle au blé 10 place de l’Hôtel de ville – Montier-en-Der 52220 La Porte du Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]

spectacle de contes contes chansons

Carton compagnie