Escapades : Randonnée découverte dans la forêt du Der, Montier en Der, La Porte du Der
mercredi 16 septembre 2026 · Montier en Der · La Porte du Der
Informations pratiques
Escapades : Randonnée découverte dans la forêt du Der Mercredi 16 septembre, 14h00 Montier en Der Haute-Marne
20 €. Gratuit – 18 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Accompagné de notre guide Didier, partez pour une immersion en forêt afin d’observer la faune, la flore, comprendre la vie sauvage et apprendre à reconnaître les arbres. Une expérience nature authentique et accessible. Prévoir des chaussures de marche, un imperméable, répulsif (été), une bouteille d’eau et s’ils le souhaitent un appareil photo.
Montier en Der montier en der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est
Observation de la faune, découverte des arbres et compréhension de la vie sauvage.
E. Philippe OT Lac du Der
À voir aussi à La Porte du Der (Haute-Marne)
- Escapades Randonnée découverte dans la forêt du Der La Porte du Der 16 septembre 2026
- La Constellation joue, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der 16 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Découvrez l’Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul de Montier-en-Der La Porte du Der 19 septembre 2026
- La Constellation en Musique, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der 19 septembre 2026
- La Constellation 2.0, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der 23 septembre 2026