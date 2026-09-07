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Escapades : Randonnée découverte dans la forêt du Der, Montier en Der, La Porte du Der

mercredi 16 septembre 2026 · Montier en Der · La Porte du Der

Escapades : Randonnée découverte dans la forêt du Der, Montier en Der, La Porte du Der

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Montier en Der
Adresse
montier en der
Ville
52220 La Porte du Der
Département
Haute-Marne
Tarif
20 €. Gratuit - 18 ans.

Escapades : Randonnée découverte dans la forêt du Der Mercredi 16 septembre, 14h00 Montier en Der Haute-Marne

20 €. Gratuit – 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Accompagné de notre guide Didier, partez pour une immersion en forêt afin d’observer la faune, la flore, comprendre la vie sauvage et apprendre à reconnaître les arbres. Une expérience nature authentique et accessible. Prévoir des chaussures de marche, un imperméable, répulsif (été), une bouteille d’eau et s’ils le souhaitent un appareil photo.

Montier en Der montier en der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est
Observation de la faune, découverte des arbres et compréhension de la vie sauvage.

E. Philippe OT Lac du Der

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