Catch Montier-en-Der La Porte du Der
samedi 3 octobre 2026 · La Porte du Der
Informations pratiques
La Porte du Der
Catch Montier-en-Der
Cosec La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Tout public
Venez assister à 6 combats de catch au COSEC de Montier-en-Der le samedi 03 octobre à 20h30 avec la présence de Flesh Gordon ! .
Cosec La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 7 66 88 55 43 amicaledespompiersdervois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Catch Montier-en-Der La Porte du Der a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à La Porte du Der (Haute-Marne)
- Escapades Randonnée découverte dans la forêt du Der La Porte du Der 16 septembre 2026
- La Constellation joue, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der 16 septembre 2026
- Escapades : Randonnée découverte dans la forêt du Der, Montier en Der, La Porte du Der 16 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Découvrez l’Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul de Montier-en-Der La Porte du Der 19 septembre 2026
- La Constellation en Musique, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der 19 septembre 2026