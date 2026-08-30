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AGENDA · La Porte du Der

Catch Montier-en-Der La Porte du Der

samedi 3 octobre 2026 · La Porte du Der

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Adresse
Cosec
Ville
52220 La Porte du Der
Département
Haute-Marne
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Porte du Der

Catch Montier-en-Der

Cosec La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Tout public
Venez assister à 6 combats de catch au COSEC de Montier-en-Der le samedi 03 octobre à 20h30 avec la présence de Flesh Gordon !   .

Cosec La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 7 66 88 55 43  amicaledespompiersdervois@gmail.com

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English :

L’événement Catch Montier-en-Der La Porte du Der a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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