Ça m’play, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der · La Porte du Der
Informations pratiques
Ça m’play Mercredi 21 octobre, 14h00 Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der Haute-Marne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der 10 bis place de l’hôtel de ville 52220 Montier-en-der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est 03 25 07 64 34 https://www.facebook.com/Mediathequemontier/ [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]
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