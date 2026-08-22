Journées du Patrimoine Découvrez l’Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul de Montier-en-Der La Porte du Der
samedi 19 septembre 2026 · La Porte du Der
Informations pratiques
La Porte du Der
Journées du Patrimoine Découvrez l’Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul de Montier-en-Der
Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
De la puissante abbaye bénédictine fondée par Saint Berchaire en 673, il ne reste que la très belle abbatiale Notre-Dame avec sa nef du Xème siècle et son chevet du début du XIIIème siècle. Le monastère prit le nom de monasterium in dervos signifiant chêne. A la suite de la Révolution, l’abbatiale devint église paroissiale. Il ne reste rien des bâtiments de l’abbaye situés autrefois à l’emplacement du haras. L’abbatiale de Montier-en-Der est un remarquable édifice de 70 m de longueur. L’édifice est un des monuments majeurs de l’architecture religieuse champenoise avec sa nef du premier âge roman et son chœur gothique à quatre niveaux. .
Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Découvrez l’Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul de Montier-en-Der La Porte du Der a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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