Informations pratiques

La Porte du Der

Journées du Patrimoine Découvrez l’Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul de Montier-en-Der

Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

De la puissante abbaye bénédictine fondée par Saint Berchaire en 673, il ne reste que la très belle abbatiale Notre-Dame avec sa nef du Xème siècle et son chevet du début du XIIIème siècle. Le monastère prit le nom de monasterium in dervos signifiant chêne. A la suite de la Révolution, l’abbatiale devint église paroissiale. Il ne reste rien des bâtiments de l’abbaye situés autrefois à l’emplacement du haras. L’abbatiale de Montier-en-Der est un remarquable édifice de 70 m de longueur. L’édifice est un des monuments majeurs de l’architecture religieuse champenoise avec sa nef du premier âge roman et son chœur gothique à quatre niveaux. .

Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Découvrez l’Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul de Montier-en-Der La Porte du Der a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne