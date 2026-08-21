Informations pratiques

La Porte du Der

Soirée concerts

Place Notre Dame La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Tout public

Avec Christopher Muel et Adeline Paris et leurs danseuses ( Tubes des années 80 à aujourd’hui ) et concert Tribute Céline Dion avec ses musiciens .

Place Notre Dame La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 22 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée concerts La Porte du Der a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne