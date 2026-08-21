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AGENDA · La Porte du Der

Soirée concerts La Porte du Der

vendredi 4 septembre 2026 · La Porte du Der

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Adresse
Place Notre Dame
Ville
52220 La Porte du Der
Département
Haute-Marne
Tarif

La Porte du Der

Soirée concerts

Place Notre Dame La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Tout public
Avec Christopher Muel et Adeline Paris et leurs danseuses ( Tubes des années 80 à aujourd’hui ) et concert Tribute Céline Dion avec ses musiciens   .

Place Notre Dame La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 22 62 

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English :

L’événement Soirée concerts La Porte du Der a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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