AGENDA · La Porte du Der
Soirée concerts La Porte du Der
vendredi 4 septembre 2026 · La Porte du Der
Informations pratiques
La Porte du Der
Soirée concerts
Place Notre Dame La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Tout public
Avec Christopher Muel et Adeline Paris et leurs danseuses ( Tubes des années 80 à aujourd’hui ) et concert Tribute Céline Dion avec ses musiciens .
Place Notre Dame La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 22 62
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English :
L’événement Soirée concerts La Porte du Der a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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