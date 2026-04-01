Cabaret d’impro Melle
Cabaret d’impro Melle samedi 25 avril 2026.
Melle
Cabaret d’impro
Le Grand Chatlier Melle Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Soirée Théâtre d’Impro
Ouverture des portes à 19h
La troupe Los Muchachos investit le magnifique écolieu du Grand Chatelier pour une soirée d’improvisation théâtrale inédite. Installez-vous, détendez-vous et laissez les comédiens des Muchachos Impro inventer, jouer et improviser rien que pour vous.
Promis vous restez dans le public, personne ne vous fera monter sur scène !
Dès 19h, venez-vous détendre, discuter et grignoter dans une ambiance décontractée.
À 19h45, laissez-vous emporter par les improvisations spontanées et pleines d’humour.
Chaque scène est unique, créée en direct.
Pour réserver c’est avec le lien.
5 euros. .
Le Grand Chatlier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 078387972 losmuchachosimpro@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cabaret d’impro
L’événement Cabaret d’impro Melle a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Melle (Deux-Sèvres)
- Spectacle Reste et Dérive Melle 25 avril 2026
- Atelier cuisine de plantes sauvages Melle 25 avril 2026
- Atelier devenez chef·fe anti-gaspi Melle 25 avril 2026
- Atelier « Ordinateur et Internet » Melle 28 avril 2026
- Paizay-Le-Tort Le Circuit des Quatre Sources Melle Deux-Sèvres 1 mai 2026