Melle

Cabaret d’impro

Le Grand Chatlier Melle Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Soirée Théâtre d’Impro

Ouverture des portes à 19h

La troupe Los Muchachos investit le magnifique écolieu du Grand Chatelier pour une soirée d’improvisation théâtrale inédite. Installez-vous, détendez-vous et laissez les comédiens des Muchachos Impro inventer, jouer et improviser rien que pour vous.

Promis vous restez dans le public, personne ne vous fera monter sur scène !

Dès 19h, venez-vous détendre, discuter et grignoter dans une ambiance décontractée.

À 19h45, laissez-vous emporter par les improvisations spontanées et pleines d’humour.

Chaque scène est unique, créée en direct.

Pour réserver c’est avec le lien.

5 euros. .

Le Grand Chatlier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 078387972 losmuchachosimpro@gmail.com

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English : Cabaret d’impro

L’événement Cabaret d’impro Melle a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Pays Mellois