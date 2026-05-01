Cabaret d’Improvisation avec TNL Tiers Lieu Le 5 Audincourt

Audincourt

Cabaret d’Improvisation avec TNL

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Fondée en 2019 à Belfort, la troupe TNL propose des spectacles d’improvisation théâtrale dans divers lieux et sous des formats variés. Guidée par une énergie passionnée et un esprit bon enfant, elle se réunit chaque semaine pour des ateliers thématiques exigeants. Son objectif offrir des shows de qualité, à la fois drôles, émouvants et divertissants, avec la patte unique de TNL

Lien de réservation https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/improvisation-theatrale-avec-tnl .

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com

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English : Cabaret d’Improvisation avec TNL

L’événement Cabaret d’Improvisation avec TNL Audincourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD