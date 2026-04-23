Vente de plants à la ferme Ferme du ruisseau Audincourt

Audincourt

Vente de plants à la ferme

Ferme du ruisseau 64 Rue de Belfort Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Vente de plants Bio pour vos jardins. Légumes, fleurs et aromatiques.

Rdv a la ferme du ruisseau, 64bis rue de Belfort à Audincourt.

Agriculture biologique. .

Ferme du ruisseau 64 Rue de Belfort Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 09 55 71 fermeduruisseau.audincourt@gmail.com

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English : Vente de plants à la ferme

L’événement Vente de plants à la ferme Audincourt a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD