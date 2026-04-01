Exposition Photos Claude Nardin Eglise du Sacré-Coeur Audincourt
Exposition Photos Claude Nardin Eglise du Sacré-Coeur Audincourt jeudi 30 avril 2026.
Audincourt
Exposition Photos Claude Nardin
Eglise du Sacré-Coeur 3 Rue de Pauvrement Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Exposition photographique Cl. Nardin
Photographe professionnel montbéliardais, Cl. Nardin propose un regard original sur les vitraux de l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt, notamment ceux du baptistère réalisés par Jean Bazaine. Ses images révèlent toute la richesse et la modernité de ces œuvres.
Du 30 avril au 31 mai
Vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h .
Eglise du Sacré-Coeur 3 Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 13 51 73
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English :
L’événement Exposition Photos Claude Nardin Audincourt a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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