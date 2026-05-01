L’Univers par la photographie La Sportive Audincourt
L’Univers par la photographie La Sportive Audincourt samedi 23 mai 2026.
Audincourt
L’Univers par la photographie
La Sportive 22B Rue de Champagne Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez la beauté du cosmos comme vous ne l’avez jamais vue ! nous vous proposons un voyage en images à travers les merveilles de l’univers galaxies, nébuleuses, aurores boréales et paysages nocturnes.
Les photos, fruit d’observations et de passion, vous transportent au cœur de l’espace. Laissez-vous émerveiller par ces clichés spectaculaires, accessibles à tous, et redécouvrez la magie du ciel étoilé.
Une exposition pour rêver, s’évader et s’étonner devant l’immensité de l’univers. .
La Sportive 22B Rue de Champagne Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 90 13 49
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English : L’Univers par la photographie
L’événement L’Univers par la photographie Audincourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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