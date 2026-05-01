L’Univers par la photographie La Sportive Audincourt

Audincourt

L’Univers par la photographie

La Sportive 22B Rue de Champagne Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez la beauté du cosmos comme vous ne l’avez jamais vue ! nous vous proposons un voyage en images à travers les merveilles de l’univers galaxies, nébuleuses, aurores boréales et paysages nocturnes.

Les photos, fruit d’observations et de passion, vous transportent au cœur de l’espace. Laissez-vous émerveiller par ces clichés spectaculaires, accessibles à tous, et redécouvrez la magie du ciel étoilé.

Une exposition pour rêver, s’évader et s’étonner devant l’immensité de l’univers. .

La Sportive 22B Rue de Champagne Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 90 13 49

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English : L’Univers par la photographie

L’événement L’Univers par la photographie Audincourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD