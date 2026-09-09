Cabaret Impro Théâtre Le Ruban Vert Aix-en-Provence
vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre Le Ruban Vert · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Cabaret Impro
Vendredi 18 septembre 2026 de 20h30 à 22h.
Vendredi 16 octobre 2026 de 20h30 à 22h. Théâtre Le Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 9 – 9 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-10-16
Le Cabaret Impro est le spectacle où vraiment TOUT peut arriver !
Un maître de cérémonie, 5 improvisateurs il n’en faut pas plus aux Fondus pour jouer les thèmes que VOUS aurez imaginés pour eux ! Et pour corser le tout, le maître de cérémonie leur imposera au fil du spectacle des contraintes de plus en plus folles. .
Théâtre Le Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 25 31 13 contact@fondus.fr
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English :
Cabaret Impro is the show where really ANYTHING can happen!
L’événement Cabaret Impro Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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