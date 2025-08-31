CABARET JAZZ EQUINOX TRIO + NAPHASSO Mende

CABARET JAZZ EQUINOX TRIO + NAPHASSO Mende mardi 19 mai 2026.

CABARET JAZZ EQUINOX TRIO + NAPHASSO

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19 23:00:00

Date(s) :

2026-05-19

EQUINOX TRIO

Equinox Trio dévoile un bouquet de compositions originales, aux couleurs chaleureuses et frivoles, aux rythmiques pétillantes et espiègles. Venez découvrir cette fleur nouvelle qui vient d’éclore dans le jardin luxuriant du jazz, dont le parfum est subtil et les couleurs pleines de promesses.

Après avoir joué à Jazz à Vienne et Jazz au Sommet en 2024, leur musique résonnera dans les murs du théâtre de Mende lors de cette soirée dédiée à la découverte de la nouvelle génération d’artistes de la scène néo-soul française.

♥ Si vous aimez Ashley Henry et Robert Glasper

—————

NAPHASSO

Originaire de Grenoble, Naphasso puise son inspiration dans les racines multiples de ses membres.

Le groupe propose une néo-soul poétique, profonde et subtile, sublimée par une voix aux accents UK et soutenue par un trio rythmique et harmonique basse/batterie/guitare, qui fera se lever plus d’un·e de leurs sièges.

♥ Si vous aimez Amy Whinehouse, la UK soul, le R&B et le gospel.

—————————————————————————————————————-

Age Tout public

Lieu Théâtre de Mende

Durée 2h30

Tarifs de 6 à 16€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

—————————————————————————————————————-

En partenariat avec Les Vins de Caro

—————————————————————————————————————-

Distribution EQUINOX TRIO Chant/piano Elodie Mam’s · Batterie Sabri Belaid · Basse Noé Desmares.

Distribution NAPHASSO Chant lead Lucie Bonnefon Craponne · Guitare Ismaël Abu Baker · Basse, chant back Andy Ramiandrisoa · Batterie Nicolas Naudin.

—————————————————————————————————————-

Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende sur la page web https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CABARET JAZZ EQUINOX TRIO + NAPHASSO Mende a été mis à jour le 2025-08-31 par 48-OT Mende