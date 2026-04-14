Cabaret Mythique, Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre, Avignon

Cabaret Mythique 4 – 25 juillet Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre Vaucluse

Plein tarif 24 € / Tarif réduit 1 17 € (Carte abonné OFF, Étudiants, – de 18 ans, intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, RSA, groupe de 10 personnes et +, Adhérents Fnac) / Tarif réduit 2 12 € (Enfant – de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T13:45:00+02:00 – 2026-07-04T15:15:00+02:00

Fin : 2026-07-25T13:45:00+02:00 – 2026-07-25T15:15:00+02:00

Cabaret mythique à plumes et à poils !

Pour leur nouvelle création, Les Mauvais Élèves vous plongent dans

l’univers fou et subversif du cabaret et de la mythologie grecque.

Laissez-vous envoûter par la magie d’un show déjanté où les textes de

Sophocle, Sénèque et Euripide rencontrent l’écriture pimentée et la

fantaisie débridée de ces 4 artistes. On y chante, danse, joue, mime,

invoque ou effeuille les plus grands tubes tragiques de la Grèce antique.

Les dieux et les déesses de l’Olympe tirent les ficelles d’un spectacle

cathartique et culotté, où légendes d’autrefois et réalités d’aujourd’hui

font bon ménage.

Du sang et des paillettes, voilà ce qu’on peut vous promettre !

Adaptation Par Les Mauvais Élèves

Mise en scène SHIRLEY et DINO

Avec Valérian BEHAR-BONNET, Elisa BENIZIO,

Bérénice COUDY et Antoine RICHARD

Lumières Jacques ROUVEYROLLIS

Compagnie résidente à Versailles

France Info • « Quatre jeunes comédiens au talent exceptionnel. »

Le Parisien • « Rires garantis ! »

La Provence : « On rit vraiment beaucoup face à ce spectacle qui modernise l’esprit du cabaret, où la liberté de ton et d’esprit sont de mise ».

Le Dauphiné Libéré : « Un détonnant cabaret qui entraîne brillamment son auditoire dans cette relecture savoureusement décalée et déjantée. » Le Dauphiné Libéré

Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre 3 rue Félix-Gras – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Laissez-vous envoûter par la magie d’un show déjanté où la mythologie grecque rencontre l’écriture pimentée et la fantaisie débridée des Mauvais Elèves dans l’univers fou et subversif du cabaret.

Crédit David Kirscher