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Cabeach nettoyons la plage Casino de Cabourg Cabourg

vendredi 28 août 2026 · Casino de Cabourg · Cabourg

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Casino de Cabourg
Adresse
60 Avenue de la Brèche Buhot
Ville
14390 Cabourg
Département
Calvados
Tarif

Cabourg

Cabeach nettoyons la plage

Casino de Cabourg 60 Avenue de la Brèche Buhot Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Le casino de Cabourg vous convie à la dixième édition de sa Cabeach une opération de nettoyage de la plage ! Rendez-vous au casino à 10h pour récupérer votre kit de nettoyage.
Le casino de Cabourg vous convie à la dixième édition de sa Cabeach une opération de nettoyage de la plage ! Rendez-vous au casino à 10h pour récupérer votre kit de nettoyage.   .

Casino de Cabourg 60 Avenue de la Brèche Buhot Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 19 19 

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English : Cabeach nettoyons la plage

Cabourg Casino invites you to the tenth edition of its Cabeach: a beach clean-up event! Meet at the casino at 10.00 am to collect your clean-up kit.

L’événement Cabeach nettoyons la plage Cabourg a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Cabourg

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