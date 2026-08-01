Cabeach nettoyons la plage Casino de Cabourg Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Cabeach nettoyons la plage

Casino de Cabourg 60 Avenue de la Brèche Buhot Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le casino de Cabourg vous convie à la dixième édition de sa Cabeach une opération de nettoyage de la plage ! Rendez-vous au casino à 10h pour récupérer votre kit de nettoyage.

Le casino de Cabourg vous convie à la dixième édition de sa Cabeach une opération de nettoyage de la plage ! Rendez-vous au casino à 10h pour récupérer votre kit de nettoyage. .

Casino de Cabourg 60 Avenue de la Brèche Buhot Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 19 19

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English : Cabeach nettoyons la plage

Cabourg Casino invites you to the tenth edition of its Cabeach: a beach clean-up event! Meet at the casino at 10.00 am to collect your clean-up kit.

L’événement Cabeach nettoyons la plage Cabourg a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Cabourg