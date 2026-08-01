Cabeach nettoyons la plage Casino de Cabourg Cabourg
vendredi 28 août 2026 · Casino de Cabourg · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Cabeach nettoyons la plage
Casino de Cabourg 60 Avenue de la Brèche Buhot Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Le casino de Cabourg vous convie à la dixième édition de sa Cabeach une opération de nettoyage de la plage ! Rendez-vous au casino à 10h pour récupérer votre kit de nettoyage.
Le casino de Cabourg vous convie à la dixième édition de sa Cabeach une opération de nettoyage de la plage ! Rendez-vous au casino à 10h pour récupérer votre kit de nettoyage. .
Casino de Cabourg 60 Avenue de la Brèche Buhot Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 19 19
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English : Cabeach nettoyons la plage
Cabourg Casino invites you to the tenth edition of its Cabeach: a beach clean-up event! Meet at the casino at 10.00 am to collect your clean-up kit.
L’événement Cabeach nettoyons la plage Cabourg a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Cabourg
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