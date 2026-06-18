Théâtre Ceci n’est pas un Feydeau Sall’In Cabourg

Cabourg

Théâtre Ceci n’est pas un Feydeau

Sall’In 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 19:15:00

Date(s) :

2026-08-28

Plus que deux heures avant la première ! C’est l’occasion ou jamais pour la troupe d’enfin percer dans le milieu. Dans l’effervescence des derniers préparatifs, larcins, adultères et dettes de jeu entraînent les comédiens dans un tourbillon de quiproquos et de secrets menaçant le spectacle…

Plus que deux heures avant la première ! C’est l’occasion ou jamais pour la troupe d’enfin percer dans le milieu. Dans l’effervescence des derniers préparatifs, larcins, adultères et dettes de jeu entraînent les comédiens dans un tourbillon de quiproquos et de secrets menaçant le spectacle d’annulation.

Y’aura-t-il un Feydeau ce soir ?

Ce spectacle est une comédie familiale, accessible dès 8 ans. Deux représentations à 18h et à 21h.

Possibilité de réserver par mail à l’adresse reservations@fascenique.fr. .

Sall’In 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie f.a.scenique@gmail.com

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English : Théâtre Ceci n’est pas un Feydeau

Just two hours to go before the premiere! It’s now or never for the troupe to finally make their mark in the theatre world. Amidst the flurry of last-minute preparations, thefts, affairs and gambling debts drag the actors into a whirlwind of misunderstandings and secrets that threaten to derail t…

L’événement Théâtre Ceci n’est pas un Feydeau Cabourg a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cabourg