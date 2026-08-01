La nuit du padel tennis Garden Tennis Club Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

La nuit du padel tennis

Garden Tennis Club 1 Avenue Charles de Gaulle Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Venez vous challenger lors de la Nuit du padel tennis au Garden Tennis Club de Cabourg !

Organisée pour la première fois à Cabourg, la nuit du padel tennis vous promet des moments sportifs et conviviaux autour de ce sport de raquette devenu incontournable !

Sur les nouveaux terrains de padel du Garden Tennis Club, vous pourrez vous challenger avec votre binôme face à des inconnus, de tous niveaux confondus, pour découvrir ce sport ou simplement partager de beaux moments sportifs.

Le tournoi est ouvert à tous, hommes et femmes, novices ou déjà adepte de ce sport, adultes et enfants.

Les inscriptions se font en binôme, au tarif de 12€ par personne.

16 équipes de 2 joueurs s’affronteront tout au long de la soirée.

Nous vous recommandons de venir avec votre raquette personnelle (vous pourrez en louer sur place pour 3€).

Les balles seront fournies. .

Garden Tennis Club 1 Avenue Charles de Gaulle Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 91 91 garden.tennis@cabourg.fr

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English : La nuit du padel tennis

Come and test your skills at the Padel Tennis Night at the Garden Tennis Club in Cabourg!

L’événement La nuit du padel tennis Cabourg a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Cabourg