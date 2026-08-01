La nuit du padel tennis Garden Tennis Club Cabourg
mercredi 26 août 2026 · Garden Tennis Club · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
La nuit du padel tennis
Garden Tennis Club 1 Avenue Charles de Gaulle Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Venez vous challenger lors de la Nuit du padel tennis au Garden Tennis Club de Cabourg !
Organisée pour la première fois à Cabourg, la nuit du padel tennis vous promet des moments sportifs et conviviaux autour de ce sport de raquette devenu incontournable !
Sur les nouveaux terrains de padel du Garden Tennis Club, vous pourrez vous challenger avec votre binôme face à des inconnus, de tous niveaux confondus, pour découvrir ce sport ou simplement partager de beaux moments sportifs.
Le tournoi est ouvert à tous, hommes et femmes, novices ou déjà adepte de ce sport, adultes et enfants.
Les inscriptions se font en binôme, au tarif de 12€ par personne.
16 équipes de 2 joueurs s’affronteront tout au long de la soirée.
Nous vous recommandons de venir avec votre raquette personnelle (vous pourrez en louer sur place pour 3€).
Les balles seront fournies. .
Garden Tennis Club 1 Avenue Charles de Gaulle Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 91 91 garden.tennis@cabourg.fr
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English : La nuit du padel tennis
Come and test your skills at the Padel Tennis Night at the Garden Tennis Club in Cabourg!
L’événement La nuit du padel tennis Cabourg a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Cabourg
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