Tournoi de tennis Seniors+ Garden Tennis Cabourg
Tournoi de tennis Seniors+ Garden Tennis Cabourg dimanche 16 août 2026.
Cabourg
Tournoi de tennis Seniors+
Garden Tennis 1 Avenue Charles de Gaulle Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-16
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-16
Le Garden Tennis de Cabourg accueille son tournoi jeunes, un rendez-vous sportif convivial dédié aux passionnés de tennis ! Ouvert à plusieurs catégories d’âge (11 ans, 12-13 ans, 14-15 ans, 16-17 ans et 18 ans) et par catégorie de genre.
Le Garden Tennis propose un tournoi convivial dédié aux joueuses de 35 à 75 ans et aux joueurs de 35 à 80 ans, dans une ambiance à la fois sportive et chaleureuse !
Au programme des épreuves en simple avec tableaux consolantes, ainsi que des doubles dames (35/60), messieurs (35+) et mixtes, pour varier les formats et les rencontres.
Sous la supervision du juge-arbitre Théo Delaunay, les matchs se disputent sur terre battue traditionnelle.
Dès 35 ans. Restauration sur place. Inscription sur TEN’UP en priorité. .
Garden Tennis 1 Avenue Charles de Gaulle Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 91 91 garden.tennis.asso@cabourg.fr
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English : Tournoi de tennis Seniors+
Cabourg Garden Tennis is hosting its youth tournament, a friendly sporting event dedicated to tennis fans! Open to several age categories (11, 12-13, 14-15, 16-17 and 18) and by gender.
L’événement Tournoi de tennis Seniors+ Cabourg a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cabourg
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