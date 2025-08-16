Tournoi de tennis Seniors+ Garden Tennis Cabourg

Cabourg

Tournoi de tennis Seniors+

Garden Tennis 1 Avenue Charles de Gaulle Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-16

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-16

Le Garden Tennis de Cabourg accueille son tournoi jeunes, un rendez-vous sportif convivial dédié aux passionnés de tennis ! Ouvert à plusieurs catégories d’âge (11 ans, 12-13 ans, 14-15 ans, 16-17 ans et 18 ans) et par catégorie de genre.

Le Garden Tennis propose un tournoi convivial dédié aux joueuses de 35 à 75 ans et aux joueurs de 35 à 80 ans, dans une ambiance à la fois sportive et chaleureuse !

Au programme des épreuves en simple avec tableaux consolantes, ainsi que des doubles dames (35/60), messieurs (35+) et mixtes, pour varier les formats et les rencontres.

Sous la supervision du juge-arbitre Théo Delaunay, les matchs se disputent sur terre battue traditionnelle.

Dès 35 ans. Restauration sur place. Inscription sur TEN’UP en priorité. .

Garden Tennis 1 Avenue Charles de Gaulle Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 91 91 garden.tennis.asso@cabourg.fr

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English : Tournoi de tennis Seniors+

Cabourg Garden Tennis is hosting its youth tournament, a friendly sporting event dedicated to tennis fans! Open to several age categories (11, 12-13, 14-15, 16-17 and 18) and by gender.

L’événement Tournoi de tennis Seniors+ Cabourg a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cabourg