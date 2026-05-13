Cabinet de curiosité, Musée des beaux-arts, Libourne

Cabinet de curiosité Samedi 23 mai, 18h00 Musée des beaux-arts Gironde

Gratuit, visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Accrochage temporaire dans le Cabinet de curiosité

Cet accrochage présente douze œuvres restaurées entre 2018 et 2026. Il vise à mieux définir les différentes techniques de restauration et à en montrer chaque étape, jusqu’au rendu final. La restauration des œuvres est une des missions principales des Musées de France. Elle est règlementée, contrôlée scientifiquement par l’Etat et fait appel aux compétences pointues de conservateurs-restaurateurs spécialisés et agréés. Cet accrochage évoquera la restauration des peintures, des sculptures et des arts graphiques.

Deux œuvres à restaurer, exceptionnellement sorties des réserves, complètent cette présentation afin de sensibiliser le public aux dégradations qui peuvent endommager les collections des musées.

De 18h à 22h

Tout public

Gratuit – Sans réservation (visite libre)

Musée des beaux-arts 42 Place Abel Surchamp, 33500 Libourne, France Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557553344 https://www.libourne.fr/culturelle/musee-des-beaux-arts https://www.instagram.com/mba_libourne/;https://www.facebook.com/beauxarts.libourne Le musée des Beaux-Arts de Libourne présente aux visiteurs un panorama d’œuvres des écoles européennes du XIVe au XXe siècle.

Le musée dispose de 2 lieux d’expositions : le 2e étage de la mairie pour ses collections permanentes et la Chapelle du Carmel pour les collections temporaires.

Accrochage temporaire dans le Cabinet de curiosité

Théophile Lacaze, Adoration des mages, 1843 © Musée des Beaux-Arts de Libourne