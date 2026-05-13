Démonstration de restauration, Musée des beaux-arts, Libourne

Démonstration de restauration Samedi 23 mai, 18h00 Musée des beaux-arts Gironde

Gratuit, en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Démonstration de restauration

Au premier étage de l’hôtel de ville, assistez en direct à la restauration d’une œuvre d’art grand format par une conservatrice-restauratrice. Le tableau, intitulé Bœufs labourant par l’artiste libournais René Princeteau en 1890. Le protocole d’intervention porte sur la préparation de la toile et la couche picturale.

De 18h à 22h

Tout public

Gratuit – Sans réservation (visite libre)

Musée des beaux-arts 42 Place Abel Surchamp, 33500 Libourne, France Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557553344 https://www.libourne.fr/culturelle/musee-des-beaux-arts https://www.instagram.com/mba_libourne/;https://www.facebook.com/beauxarts.libourne Le musée des Beaux-Arts de Libourne présente aux visiteurs un panorama d’œuvres des écoles européennes du XIVe au XXe siècle.

Le musée dispose de 2 lieux d’expositions : le 2e étage de la mairie pour ses collections permanentes et la Chapelle du Carmel pour les collections temporaires.

Démonstration de restauration

© Ville de Libourne