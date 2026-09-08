Cacahuete L’ Aventure Scandaleuse / Rencontre avec Bruno Le Jean et l’équipe du film, Le Cratère, Toulouse

Informations pratiques

Cacahuete L’ Aventure Scandaleuse / Rencontre avec Bruno Le Jean et l’équipe du film Dimanche 20 septembre, 18h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Cacahuete L’ Aventure Scandaleuse / de Bruno Le Jean / 52 min / France

Rencontre avec Bruno Le Jean et l’équipe du film

Dimanche 20 septembre, 18h00 au Cratère

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/cacahuete-l-aventure-scandaleuse »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRG61KX#showsession?id=emsx001100018885&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Cacahuete L’ Aventure Scandaleuse — Dimanche 20 septembre, 18h00 au Cratère Cinema Toulouse