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Cacahuete L’ Aventure Scandaleuse / Rencontre avec Bruno Le Jean et l’équipe du film, Le Cratère, Toulouse

dimanche 20 septembre 2026 · Le Cratère · Toulouse

Cacahuete L’ Aventure Scandaleuse / Rencontre avec Bruno Le Jean et l’équipe du film, Le Cratère, Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Cratère
Adresse
95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Cacahuete L’ Aventure Scandaleuse / Rencontre avec Bruno Le Jean et l’équipe du film Dimanche 20 septembre, 18h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Cacahuete L’ Aventure Scandaleuse / de Bruno Le Jean / 52 min / France

Rencontre avec Bruno Le Jean et l’équipe du film

Dimanche 20 septembre, 18h00 au Cratère

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/cacahuete-l-aventure-scandaleuse »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRG61KX#showsession?id=emsx001100018885&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Cacahuete L’ Aventure Scandaleuse — Dimanche 20 septembre, 18h00 au Cratère Cinema Toulouse

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