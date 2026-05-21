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Caf’contes – convivialité participative autour des histoires et des contes. Café de la Mairie Paris

Caf’contes – convivialité participative autour des histoires et des contes. Café de la Mairie Paris

Caf’contes – convivialité participative autour des histoires et des contes. Café de la Mairie Paris dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Café de la Mairie

Adresse : 51 rue de Bretagne

Ville : 75003 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p><strong>Prix :</strong> 15 euros (sur place)  </p>

Caf’contes – Nains et géants

­Dimanche 7 juin 2026 – Café de la mairie, 51 rue de Bretagne 75003 Paris

Par l’association La Huppe Galante

10h-12h, Rendez-vous au café de la Mairie, 51 rue de Bretagne, 75003 Paris

Prix : 15€ (petit-déjeuner inclus). Inscription obligatoire à lahuppegalante75@gmail.com, règlement en espèce sur place le jour de l’événement.

Paiement sur place – Inscription par mail / contact@lavagabonde.eu

Café de la mairie 51 rue de Bretagne 75003 Paris

contact@lavagabonde.eu

Une formule inédite de convivialité participative autour des histoires et des contes. Chaque séance s’articule autour d’un thème et invite les participants à y répondre par table et par petits groupes.
Le dimanche 07 juin 2026
de 10h00 à 12h00
payant

Prix : 15 euros (sur place)  

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T12:00:00+02:00

Café de la Mairie 51 rue de Bretagne  75003 Paris
+33786551630 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris


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