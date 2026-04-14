CAF’DATA #16, LAB’O Village byCA à Orléans, Orléans

CAF’DATA #16 Mardi 5 mai, 09h00 LAB’O Village byCA à Orléans Loiret

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00

L’IA change la donne pour les infrastructures de demain…

Le LAB’IA vous invite à explorer l’impact de la puissance de calcul

Event co-organisé avec : la fédération CaSciModOT, Calcul Scientifique et Modélisation Orléans Tours, est une structure d’échanges pluridisciplinaires et de collaborations pour l’ensemble des acteurs utilisant les outils numériques (simulations, modélisation, algorithmiques, traitement et visualisation de données massives) en région Centre.

Première partie = Centre de calculs et IA (au niveau national)

Deuxième partie = Approche innovante utilisant l’IA et le centre de calcul

avec le projet CREAM (Documentation des langues CREoles Assistée par la Machine)

LAB’O Village byCA à Orléans 1 avenue du champ de mars Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Puissance de calcul : quels impacts pour les entreprises et la recherche ?

LABIA