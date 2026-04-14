CAF’DATA #16, LAB’O Village byCA à Orléans, Orléans
CAF’DATA #16, LAB’O Village byCA à Orléans, Orléans mardi 5 mai 2026.
CAF’DATA #16 Mardi 5 mai, 09h00 LAB’O Village byCA à Orléans Loiret
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00
L’IA change la donne pour les infrastructures de demain…
Le LAB’IA vous invite à explorer l’impact de la puissance de calcul
Event co-organisé avec : la fédération CaSciModOT, Calcul Scientifique et Modélisation Orléans Tours, est une structure d’échanges pluridisciplinaires et de collaborations pour l’ensemble des acteurs utilisant les outils numériques (simulations, modélisation, algorithmiques, traitement et visualisation de données massives) en région Centre.
Première partie = Centre de calculs et IA (au niveau national)
Deuxième partie = Approche innovante utilisant l’IA et le centre de calcul
avec le projet CREAM (Documentation des langues CREoles Assistée par la Machine)
LAB’O Village byCA à Orléans 1 avenue du champ de mars Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Puissance de calcul : quels impacts pour les entreprises et la recherche ?
LABIA
À voir aussi à Orleans (Loiret)
- Dans la fabrique des rêves, Musée des Beaux Arts, Orléans 15 avril 2026
- ORLEANS LOIRET BASKET / HYERES-TOULON ARENA D’ORLEANS Orleans 17 avril 2026
- SPECTACLE FAMILIAL : Le petit royaume, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans 17 avril 2026
- ORLEANS LOIRET BASKET / CHALLANS ARENA D’ORLEANS Orleans 26 avril 2026
- Réunion régionale Castor Centre-Val de Loire, Orléans, Orléans 28 avril 2026