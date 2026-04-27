Alençon

Café associatif de Chapêlmêle

41 chemin des Châtelets Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-05-06

C’était dans les cartons depuis plusieurs mois, c’est désormais officiel du 6 mai au 15 juillet, un café associatif aura lieu tous les mercredis, de 18h à 22h, dans le vernis bar de Chapêlmêle.

Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire se veut un moment de convivialité, de rencontre et d’échange.

L’entrée se fera sur adhésion annuelle à prix libre et une petite restauration sera proposée sur place. .

41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café associatif de Chapêlmêle

L’événement Café associatif de Chapêlmêle Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON