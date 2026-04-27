Café associatif de Chapêlmêle Alençon
Café associatif de Chapêlmêle Alençon mercredi 6 mai 2026.
Alençon
Café associatif de Chapêlmêle
41 chemin des Châtelets Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-07-15 22:00:00
Date(s) :
2026-05-06
C’était dans les cartons depuis plusieurs mois, c’est désormais officiel du 6 mai au 15 juillet, un café associatif aura lieu tous les mercredis, de 18h à 22h, dans le vernis bar de Chapêlmêle.
Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire se veut un moment de convivialité, de rencontre et d’échange.
L’entrée se fera sur adhésion annuelle à prix libre et une petite restauration sera proposée sur place. .
41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com
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English : Café associatif de Chapêlmêle
L’événement Café associatif de Chapêlmêle Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON
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