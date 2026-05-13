café associatif et artistique de l’elabo L’élaboratoire – 138 Avenue du Général Leclerc Rennes 13 mai – 7 octobre, les mercredis Ille-et-Vilaine

pas d’inscription

goûters artistiques à l’élaboratoire, café, thé, boissons, gâteaux, visites guidées ateliers et galerie, animations artistiques aléatoires

Venez découvrir les univers artistiques du collectif l’élaboratoire. Autour d’un café associatif, évadez-vous de la grisaille et laissez-vous surprendre. Café et thè à prix libre, boissons et gâteaux maison. Visites guidées des atleiers et de la galerie; Animations artistiques aléatoires par les artistes du collectif et les amis de passage (jonglage, danse, cirque, musique acoustique)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-13T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-07T18:00:00.000+02:00

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L’élaboratoire – 138 Avenue du Général Leclerc 138 Avenue du général Leclerc 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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