café associatif et artistique de l’elabo L’élaboratoire – 138 Avenue du Général Leclerc Rennes
café associatif et artistique de l’elabo L’élaboratoire – 138 Avenue du Général Leclerc Rennes mercredi 13 mai 2026.
café associatif et artistique de l’elabo L’élaboratoire – 138 Avenue du Général Leclerc Rennes 13 mai – 7 octobre, les mercredis Ille-et-Vilaine
pas d’inscription
goûters artistiques à l’élaboratoire, café, thé, boissons, gâteaux, visites guidées ateliers et galerie, animations artistiques aléatoires
Venez découvrir les univers artistiques du collectif l’élaboratoire. Autour d’un café associatif, évadez-vous de la grisaille et laissez-vous surprendre. Café et thè à prix libre, boissons et gâteaux maison. Visites guidées des atleiers et de la galerie; Animations artistiques aléatoires par les artistes du collectif et les amis de passage (jonglage, danse, cirque, musique acoustique)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-13T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-07T18:00:00.000+02:00
1
L’élaboratoire – 138 Avenue du Général Leclerc 138 Avenue du général Leclerc 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- PAUSE PARENTS EPI des Longs Champs Rennes 3 juin 2026
- PAUSE PARENTS, EPI des Longs Champs, Rennes 3 juin 2026
- Atelier Bim Bam Boum Maison Marbeuf Rennes 3 juin 2026
- Atelier Bim Bam Boum, Maison Marbeuf, Rennes 3 juin 2026
- La galerie Tami invite le collectif Becky Galerie TAMI Rennes 3 juin 2026