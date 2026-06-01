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Café BD Loctudy

Café BD Loctudy mercredi 17 juin 2026.

Adresse : 71 Rue Sébastien Guiziou

Ville : 29750 Loctudy

Département : Finistère

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Loctudy

Café BD

71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Venez partager un échange autour de la bande dessiné
en compagnie de Paul de la Librairie Livres et Bulles.   .

71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57 

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English :

L’événement Café BD Loctudy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden

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