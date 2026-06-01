Matinée jeux Médiathèque Loctudy
Matinée jeux Médiathèque Loctudy mercredi 10 juin 2026.
Loctudy
Matinée jeux
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Les jeux de société de la médiathèque sont à votre disposition pour vous amuser seul, en famille ou entre amis.
Animée par l’amicale laïque er Rando loisirs, organisé par la médiathèque de Loctudy .
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57
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English :
L’événement Matinée jeux Loctudy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden
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