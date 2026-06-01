Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Handall Breizh beach Tour Loctudy

Handall Breizh beach Tour Loctudy vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Plage de Lodonnec

Ville : 29750 Loctudy

Département : Finistère

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Loctudy

Handall Breizh beach Tour

Plage de Lodonnec Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Première étape du Breizh beach tour 2026, handball sur plage.   .

Plage de Lodonnec Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 64 82 34 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Handall Breizh beach Tour Loctudy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Loctudy (Finistère)