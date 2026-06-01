Loctudy

Conférence Loctudy des année 1830

Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Loctudy, dans les années 1830, est une commune agricole réputée pour ses cultures. Jean-Michel

Stéphan présentera les relations économiques et sociales au sein de la commune ainsi que les conditions

de vie de ses habitants. .

Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 67

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English :

L’événement Conférence Loctudy des année 1830 Loctudy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden