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Conférence Loctudy des année 1830 Loctudy

Conférence Loctudy des année 1830 Loctudy vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Rue Hent Poull Gleuvian

Ville : 29750 Loctudy

Département : Finistère

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Loctudy

Conférence Loctudy des année 1830

Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Loctudy, dans les années 1830, est une commune agricole réputée pour ses cultures. Jean-Michel
Stéphan présentera les relations économiques et sociales au sein de la commune ainsi que les conditions
de vie de ses habitants.   .

Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 67 

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English :

L’événement Conférence Loctudy des année 1830 Loctudy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden

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