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Café blabla, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Café blabla, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Café blabla Samedi 10 octobre, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:30:00+02:00

Et si les adultes disparaissaient ? Comment s’organiserait une société composée uniquement d’enfants ? De Sa Majesté des mouches à Anna, en passant par Seuls, nous vous proposons d’explorer les représentations de l’enfance dans la littérature et dans les imaginaires.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Et si les adultes disparaissaient ? Comment s’organiserait une société composée uniquement d’enfants ?

ornella lerouge

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