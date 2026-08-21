Café blabla, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Café blabla Samedi 10 octobre, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:30:00+02:00

Et si les adultes disparaissaient ? Comment s’organiserait une société composée uniquement d’enfants ? De Sa Majesté des mouches à Anna, en passant par Seuls, nous vous proposons d’explorer les représentations de l’enfance dans la littérature et dans les imaginaires.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Et si les adultes disparaissaient ? Comment s’organiserait une société composée uniquement d’enfants ?

ornella lerouge