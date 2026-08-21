Café blabla, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Café blabla Samedi 12 décembre, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T12:00:00+01:00

Venez partager vos dernières lectures autour d’un café et apportez vos découvertes.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez partager vos dernières lectures autour d’un café et apportez vos découvertes.

ornella lerouge