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Café blabla, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Café blabla, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Café blabla Samedi 12 décembre, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T12:00:00+01:00

Venez partager vos dernières lectures autour d’un café et apportez vos découvertes.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
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ornella lerouge

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