Informations pratiques

Café bouquine Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes 13 novembre – 15 décembre Ille-et-Vilaine

Club de lecture

On aime, on partage, ce sont des rendez-vous dans vos bibliothèques, des moments de convivialité que vous pouvez rejoindre très spontanément.

Adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-13T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-15T18:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



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