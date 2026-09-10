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Café bouquine, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes

mardi 15 décembre 2026 · Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny · Rennes

Café bouquine, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny
Adresse
84, rue d'Angleterre 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Café bouquine Mardi 15 décembre, 17h00 Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-15T17:00:00+01:00 – 2026-12-15T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-15T17:00:00+01:00 – 2026-12-15T18:00:00+01:00

On aime, on partage, ce sont des rendez-vous dans vos bibliothèques, des moments de convivialité que vous pouvez rejoindre très spontanément.
Adultes.

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr
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