Café bouquine, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes

Informations pratiques

Café bouquine Mardi 15 décembre, 17h00 Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-15T17:00:00+01:00 – 2026-12-15T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-15T17:00:00+01:00 – 2026-12-15T18:00:00+01:00

On aime, on partage, ce sont des rendez-vous dans vos bibliothèques, des moments de convivialité que vous pouvez rejoindre très spontanément.

Adultes.

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr

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