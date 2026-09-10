Café Bricol’ à Toulouse Saint-Michel, Toulouse 31400 Salle municipale rue Saint-Michel 95 grand-rue Saint-Michel 31400 Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Café Bricol’ à Toulouse Saint-Michel Mardi 8 décembre, 19h30 Toulouse 31400 Salle municipale rue Saint-Michel 95 grand-rue Saint-Michel 31400 Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T19:30:00+01:00 – 2026-12-08T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-08T19:30:00+01:00 – 2026-12-08T21:30:00+01:00

Toulouse 31400 Salle municipale rue Saint-Michel 95 grand-rue Saint-Michel 31400 Toulouse 95 grand-rue Saint-Michel 31400 Toulouse, 31400 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol